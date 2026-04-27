Дрони змінили хід війни: Стубб озвучив втрати армії РФ за 4 місяці

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Blair Gable/Pool via REUTERS

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про значну перевагу ЗСУ над російськими військами у війні на виснаження. За його словами, завдяки ефективному використанню дронів українським силам вдалося досягти співвідношення втрат один до п'яти на користь України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ Александра Стубба на заході організованим Школою міжнародних відносин імені Нормана Патерсона (NPSIA) при Карлтонському університеті.

Стубб назвав статистику втрат російських військ на війні

Президент Фінляндії Александр Стубб дав високу оцінку діям української армії, зазначивши, що за останні чотири місяці Росія зазнала колосальних втрат у війні проти України. За його даними, щомісяця російські окупаційні війська втрачають від 30 000 до 35 000 солдатів пораненими або вбитими.

Стубб підкреслив, що попри похмуру статистику війни, сьогоднішнє становище України виглядає набагато оптимістичнішим, ніж минулого року. Ключовим фактором такої переваги він назвав масоване застосування безпілотників. Саме завдяки дронам ЗСУ вдається утримувати співвідношення втрат на рівні одного загиблого українського захисника до п'яти ліквідованих окупантів.

Фінський лідер зауважив, що такі жорсткі цифри свідчать про високу ефективність української оборони в умовах затяжного конфлікту.\

Читайте також:

"Україна щомісяця вбивала або ранила вчетверо більше російських солдатів, ніж втрачала сама", — підсумував Стубб, наголошуючи на важливості технологічної переваги України на полі бою.

Новини.LIVE писали також про те, що окремо про втрати росіян висловлювалися в ООН. За їх підрахунками Росія втратила у 100 разів більше військових на Донбасі, ніж на радянсько-фінській війні. За 1 квадратний кілометр окупованлї землі російська армія втрачає в середньому 254 бійці.

Агенти АТЕШ повідомляли, що в російських військах панує хаос. Нерідко бійці п'ють, б'ються та грабують один одного. Крім того, там часто стаються випадки самогубства, але командування приховує ці дані.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що російські війська мають низький рівень підготовки. Через великі втрати бійців не навчають належним чином і намагаються якомога швидше направити їх на фронт.