Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Blair Gable/Pool via REUTERS

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о значительном преимуществе ВСУ над российскими войсками в войне на истощение. По его словам, благодаря эффективному использованию дронов украинским силам удалось достичь соотношения потерь один к пяти в пользу Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Александра Стубба на мероприятии организованным Школой международных отношений имени Нормана Патерсона (NPSIA) при Карлтонском университете.

Стубб назвал статистику потерь российских войск на войне

Президент Финляндии Александр Стубб дал высокую оценку действиям украинской армии, отметив, что за последние четыре месяца Россия понесла колоссальные потери в войне против Украины. По его данным, ежемесячно российские оккупационные войска теряют от 30 000 до 35 000 солдат ранеными или убитыми.

Стубб подчеркнул, что несмотря на мрачную статистику войны, сегодняшнее положение Украины выглядит гораздо более оптимистичным, чем в прошлом году. Ключевым фактором такого преимущества он назвал массированное применение беспилотников. Именно благодаря дронам ВСУ удается удерживать соотношение потерь на уровне одного погибшего украинского защитника к пяти ликвидированным оккупантам.

Финский лидер отметил, что такие жесткие цифры свидетельствуют о высокой эффективности украинской обороны в условиях затяжного конфликта.

Читайте также:

"Украина ежемесячно убивала или ранила вчетверо больше российских солдат, чем теряла сама", — подытожил Стубб, подчеркивая важность технологического преимущества Украины на поле боя.

Новини.LIVE писали также о том, что отдельно о потерях россиян высказывались в ООН. По их подсчетам Россия потеряла в 100 раз больше военных на Донбассе, чем на советско-финской войне. За 1 квадратный километр оккупированной земли российская армия теряет в среднем 254 бойца.

Агенты АТЕШ сообщали, что в российских войсках царит хаос. Нередко бойцы пьют, дерутся и грабят друг друга. Кроме того, там часто происходят случаи самоубийства, но командование скрывает эти данные.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что российские войска имеют низкий уровень подготовки. Из-за больших потерь бойцов не обучают должным образом и пытаются как можно скорее направить их на фронт.