У 100 разів гірше за радянсько-фінську війну: в ООН порівняли втрати Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російська армія втрачає в середньому 254 військових за кожен захоплений квадратний кілометр української землі, що у сто разів перевищує показники радянсько-фінської війни. Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що для захоплення лише решти Донецької області Кремлю доведеться відправити на смерть ще 1,5 млн російських військ.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Новини.LIVE.

Росія понесе масштабні втрати для повної окупації України

У понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку постійний представник України Андрій Мельник виступив із жорсткою заявою щодо реальної ціни територіальних здобутків Росії. За словами дипломата, окупаційні війська зазнають колосальних втрат на полі бою, намагаючись компенсувати свої військові невдачі дипломатичним тиском та безглуздими ультиматумами.

За розрахунками української сторони, жодна армія світу з часів Першої світової війни не платила такої жахливої ціни за мінімальне просування. У середньому Росія втрачає 254 військовослужбовці вбитими за кожен квадратний кілометр захопленої території України.

Мельник порівняв ці цифри з радянсько-фінською війною 1939–1940 років, наголосивши, що тоді ціна людського життя за квадратний кілометр була приблизно у 100 разів нижчою.

"Якщо помножити 6 тисяч на 254 загиблих солдати на кожен квадратний кілометр, то щоб захопити всю територію Донецької області, пан Путін мав би відправити на смерть щонайменше ще півтора мільйона солдатів", — підкреслив Андрій Мельник.

Це означало б, що загальні втрати армії РФ перевищили б 3 мільйони осіб. Оцінюючи перспективи повної окупації України за нинішніх "черепашачих" темпів, постпред зазначив, що Кремлю знадобилося б понад 122 мільйони життів російських солдатів та 183 роки безперервних боїв. Мельник іронічно назвав очільника Кремля "військовим генієм", який, очевидно, швидше знищить саму Росію, довівши її до територіального розпаду, економічного краху та соціальних потрясінь, ніж досягне своєї мети в Україні.

Окремо дипломат прокоментував російські вимоги щодо виведення українських військ із Донецької області як передумову для початку мирних переговорів. Він нагадав, що Росія має площу понад 17 мільйонів квадратних кілометрів, і 6 тисяч квадратних кілометрів Донеччини — це лише 0,03% від її власної території. Україна категорично відкидає будь-які ультиматуми Москви.

"Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян", — резюмував постійний представник України.

Як писав раніше Новини.LIVE, російські війська окрім втрат від бойових дій, потерпають ще й від своїх командирів. Зокрема агенти АТЕШ повідомляли про численні випадки самогубств та алкоголізму серед росіян на фронті.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що темпи втрат російських військ настільки високі, що новобранців не встигають нормально готувати і одразу кидають в бій.

Разом з тим аналітики ISW повідомляли, що в Росії загалом впали темпи мобілізації. Росіяни дедалі рідше виявляють інтерес до контракту для служби в армії.