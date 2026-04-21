Кремлевский диктатор Владимир Путин.

Российская армия теряет в среднем 254 военных за каждый захваченный квадратный километр украинской земли, что в сто раз превышает показатели советско-финской войны. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что для захвата только остальной Донецкой области Кремлю придется отправить на смерть еще 1,5 млн российских войск.

Россия понесет масштабные потери для полной оккупации Украины

В понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Украины Андрей Мельник выступил с жестким заявлением о реальной цене территориальных достижений России. По словам дипломата, оккупационные войска несут колоссальные потери на поле боя, пытаясь компенсировать свои военные неудачи дипломатическим давлением и бессмысленными ультиматумами.

По расчетам украинской стороны, ни одна армия мира со времен Первой мировой войны не платила такой ужасной цены за минимальное продвижение. В среднем Россия теряет 254 военнослужащих убитыми за каждый квадратный километр захваченной территории Украины.

Мельник сравнил эти цифры с советско-финской войной 1939-1940 годов, отметив, что тогда цена человеческой жизни за квадратный километр была примерно в 100 раз ниже.

"Если умножить 6 тысяч на 254 погибших солдата на каждый квадратный километр, то чтобы захватить всю территорию Донецкой области, господин Путин должен был бы отправить на смерть по меньшей мере еще полтора миллиона солдат", — подчеркнул Андрей Мельник.

Это означало бы, что общие потери армии РФ превысили бы 3 миллиона человек. Оценивая перспективы полной оккупации Украины при нынешних "черепашьих" темпах, постпред отметил, что Кремлю понадобилось бы более 122 миллионов жизней российских солдат и 183 года непрерывных боев. Мельник иронично назвал главу Кремля "военным гением", который, очевидно, скорее уничтожит саму Россию, доведя ее до территориального распада, экономического краха и социальных потрясений, чем достигнет своей цели в Украине.

Отдельно дипломат прокомментировал российские требования по выводу украинских войск из Донецкой области как предпосылку для начала мирных переговоров. Он напомнил, что Россия имеет площадь более 17 миллионов квадратных километров, и 6 тысяч квадратных километров Донецкой области - это лишь 0,03% от ее собственной территории. Украина категорически отвергает любые ультиматумы Москвы.

"Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан", — резюмировал постоянный представитель Украины.

Как писал ранее Новини.LIVE, российские войска кроме потерь от боевых действий, страдают еще и от своих командиров. В частности агенты АТЕШ сообщали о многочисленных случаях самоубийств и алкоголизма среди россиян на фронте.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что темпы потерь российских войск настолько высоки, что новобранцев не успевают нормально готовить и сразу бросают в бой.

Вместе с тем аналитики ISW сообщали, что в России в целом упали темпы мобилизации. Россияне все реже проявляют интерес к контракту для службы в армии.