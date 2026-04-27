Украина и Норвегия вместе будут производить mid-strike дроны

Военный держит дрон. Фото: Минобороны

Украина и Норвегия договорились о создании совместного производства украинских беспилотников. Речь идет о выпуске нескольких тысяч дронов типа mid-strike на территории Норвегии, которые в дальнейшем передадут Силам обороны Украины. Проект будет профинансирован норвежской стороной за счет дополнительных средств, которые направляются дополнительно к ранее предусмотренным 7 млрд долларов оборонной поддержки Украины в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Совместное производство дронов Украины и Норвегии

В Минобороны рассказали, что соответствующее соглашение подписали в Киеве Посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Хансен и заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев. Отмечается, что соглашение открывает возможности для масштабирования украинских технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, а также будет способствовать усилению оборонных возможностей обоих государств.

Кроме того, в 2026 году Норвегия планирует направить более 1,5 млрд долларов на закупку украинского вооружения для Сил обороны.

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что такое сотрудничество позволяет обеспечить украинские бригады необходимым количеством дронов и одновременно открывает для партнеров доступ к проверенным в боевых условиях технологиям.

"Спасибо Норвегии за системную поддержку и фокус именно на тех возможностях, которые критически нужны Украине. Проекты по совместному производству и базовому гарантированному обеспечению бригад дронами непосредственно усиливают наши силы на поле боя. Норвегия получает возможность производить технологии, которые доказали свою эффективность, а Украина — дроны, необходимые для перехвата инициативы на фронте. Это настоящее win-win партнерство", — сказал глава Минобороны.

Ожидается, что первые системы, изготовленные в Норвегии, поступят к украинским военным уже к лету этого года.

В свою очередь министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик подчеркнул, что поддержка Украины является ключевой для безопасности его страны.

"Поддержка борьбы Украины — это самое важное, что мы делаем для безопасности Норвегии. Это сотрудничество, которое выгодно обеим странам. Это важный и конкретный шаг к углублению норвежско-украинского сотрудничества, который одновременно укрепляет оборонную промышленность Норвегии и дает Украине возможность производить дроны в безопасных условиях на территории Норвегии", — подчеркнул Сандвик.

Соглашение также предусматривает развитие более широкого промышленного сотрудничества, в частности в сфере исследований и оборонных технологий.

