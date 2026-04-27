Зеленський: За тиждень РФ випустила по Україні 1900 дронів

Російські війська упродовж минулого тижня випустили по Україні близько 1900 ударних дронів та майже 1400 керованих авіабомб. Також ворог атакував 60 ракетами різних типів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Удари Росії по Україні

"Такі удари по Україні підкреслюють, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає", — сказав президент.

Він зазначив, що українська система протиповітряної оборони вже демонструє високий відсоток збиття — понад 90%. За словами Володимира Зеленського, потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики.

"Кожна додаткова поставка ракет до ППО — це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура", — наголосив глава держави.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 27 квітня Росія атакувала Чернігівщину та пошкодила енергооб'єкт. В регіоні було влучання 18 дронів на трьох локаціях. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Водночас за останню добу ворог завдав понад 600 ударів по Запорізькій області. Під вогнем окупантів опинилися 45 населених пунктів. В результаті загинув 59-річний чоловік.