Росія завдала понад 600 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Росія завдала понад 600 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Дата публікації: 27 квітня 2026 08:04
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти упродовж доби атакували Запорізьку область. Ворог завдав 629 ударів по 45 населених пунктах. Внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок, 27 квітня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запорізької області

Загарбники здійснили 30 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Ясній Поляні, Криничному, Юльївці, Таврійському, Листівці, Оріхову, Гуляйпільському, Новоселівці, Преображенці, Воздвижівці, Лісному, Самійлівці, Різдвянці, Рівному, Омельнику, Широкому та Долинці.

Крім того, 386 дронів різної модифікації атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Степне, Новотаврійське, Степове, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Федоров зазначив, що зафіксовано також пʼять обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Чарівному та Староукраїнці. 

Читайте також:

"208 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ї, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці", — повідомив він.

Загалом надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла та обʼєктів інфраструктури.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 25 квітня російські окупанти понад 20 годин атакували Дніпро ракетами та дронами. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 47 отримали поранення.

Крім того, 25 квітня загарбники завдали удару по маршрутному автобусу в Запорізькій області та вбили одну людину. Внаслідок атаки травмовано чотирьох осіб, а також пошкоджений  мікроавтобус.

війна Запорізька область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
