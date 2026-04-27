Россия нанесла более 600 ударов по Запорожской области: есть погибший

Последствия российского обстрела Запорожской области.

Российские оккупанты в течение суток атаковали Запорожскую область. Враг нанес 629 ударов по 45 населенным пунктам. В результате обстрелов погиб 59-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в понедельник, 27 апреля, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожской области

Захватчики совершили 30 авиационных ударов по Камышевахе, Заречному, Ясной Поляне, Криничному, Юльевке, Таврическому, Листовке, Орехову, Гуляйпольскому, Новоселовке, Преображенке, Воздвижевке, Лесному, Самойловке, Рождественке, Ровно, Омельнику, Широкому и Долинке.

Кроме того, 386 дронов различной модификации атаковали Запорожье, Новониколаевку, Кушугум, Степное, Новотаврийское, Степное, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Павловку, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Белогорьея, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку и Еленоконстантиновку.

Федоров отметил, что зафиксировано также пять обстрелов из РСЗО по Железнодорожному, Чаривному и Староукраинке.

"208 артударов пришлись по Степногорску, Степному, Приморскому, Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Малым Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному, Белогорьюе, Варваровке, Доброполье, Прилуках, Горьком, Гуляйпольском, Староукраинке и Еленоконстантиновке", — сообщил он.

Всего поступило 50 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Пост Федорова.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 25 апреля российские оккупанты более 20 часов атаковали Днепр ракетами и дронами. В результате атаки погибли шесть человек, еще 47 получили ранения.

Кроме того, 25 апреля захватчики нанесли удар по маршрутному автобусу в Запорожской области и убили одного человека. В результате атаки травмированы четыре человека, а также поврежден микроавтобус.