Видео

Россияне атаковали маршрутку на Запорожье: есть погибший и раненые

Россияне атаковали маршрутку на Запорожье: есть погибший и раненые

Дата публикации 25 апреля 2026 14:00
Россияне атаковали маршрутку в Запорожье: есть погибший и раненые
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска днем 25 апреля атаковали маршрутный автобус в Запорожском районе Запорожской области. В результате погиб один человек, еще четверо — получили ранения. Также поврежден микроавтобус.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Обстрел маршрутки в Запорожье 25 апреля

"Один человек погиб, четыре — ранены: россияне атаковали маршрутный автобус в Запорожском районе", — сообщил Федоров.

По его словам, российский дрон ударил по гражданской маршрутке в Юрковке. В результате поврежден микроавтобус.

Глава ОВА отметил, что такие циничные удары по гражданским каждый раз подтверждают: Россия — страна-террорист.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне массированно атаковали ракетами и дронами Днепр. Город находился под обстрелами более 10 часов. Там повреждены и разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

По состоянию на сейчас известно, что армия РФ убила пять человек. Кроме того, еще 34 человека получили травмы.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
