Россияне атаковали маршрутку в Запорожье: есть погибший и раненые

Россияне атаковали маршрутку на Запорожье: есть погибший и раненые
Российские войска днем 25 апреля атаковали маршрутный автобус в Запорожском районе Запорожской области. В результате погиб один человек, еще четверо — получили ранения. Также поврежден микроавтобус.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Обстрел маршрутки в Запорожье 25 апреля
"Один человек погиб, четыре — ранены: россияне атаковали маршрутный автобус в Запорожском районе", — сообщил Федоров.
По его словам, российский дрон ударил по гражданской маршрутке в Юрковке. В результате поврежден микроавтобус.
Глава ОВА отметил, что такие циничные удары по гражданским каждый раз подтверждают: Россия — страна-террорист.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне массированно атаковали ракетами и дронами Днепр. Город находился под обстрелами более 10 часов. Там повреждены и разрушены жилые дома и другая инфраструктура.
По состоянию на сейчас известно, что армия РФ убила пять человек. Кроме того, еще 34 человека получили травмы.