В Днепре из-за ударов РФ разрушены дома и пострадали люди: фото

В Днепре из-за ударов РФ разрушены дома и пострадали люди: фото

Дата публикации 25 апреля 2026 06:47
Разрушенный дом и авто в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне в ночь на 25 апреля массированно атаковали Днепр дронами и ракетами. В городе в результате обстрела повреждены дома, возросло количество пострадавших, а некоторые люди не выходят на связь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Последствия обстрела Днепра

Заметим, что этой ночью на Днепр целыми группами летели ударные беспилотники россиян. Уже примерно в 03:30 по городу были нанесены удары баллистическими ракетами.

По состоянию на утро глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в своем Telegram написал, что известно о следующем:

"Уже шестеро раненых в результате массированной атаки россиян на Днепр. В городе повреждены дома, предприятия, машины и магазин", — говорится в сообщении в 06:02.

Читайте также:

Однако через минут 40 стало известно, что количество пострадавших возросло до 14. Среди них — 9-летний мальчик. Сейчас госпитализированы 8 человек.

Обстріл Дніпра 25 квітня - постраждали люди, серед них дитина
Пост Днепропетровской ОВА о последствиях обстрела. Фото: скриншот

Кстати, ночью Александр Ганжа информировал, что после ударов РФ в Днепре был частично разрушен 4-этажный дом.

Между тем мэр Днепра Борис Филатов тоже сделал утром пост в Telegram, где заявил, что после атаки несколько человек не выходят на связь.

Дніпро під ударом 25 квітня - зруйновані будинки, авто та постраждали люди
Последствия удара РФ по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Как сообщало Новини.LIVE, кроме Днепра, под удар дронов и баллистики попал также Харьков. В городе зафиксировано попадание в нескольких районах и известно, что уничтожена одна из остановок общественного транспорта и поврежден газопровод.

Также мы писали, что россияне ночью поднимали в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Впоследствии враг запустил по Украине крылатые ракеты, которые ближе к утру уже фиксировались в воздушном пространстве нашей страны.

Днепр обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
