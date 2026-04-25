Россия запустила по Украине крылатые ракеты: где угроза ударов

Российские оккупанты в ночь на 25 апреля запустили по Украине крылатые ракеты. Предварительно, первые вражеские цели уже над Украиной.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне этой ночью подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. После этого примерно в 02:39 враг осуществил пуски крылатых ракет.

Сейчас стало известно, что первые группы крылатых ракет уже над Украиной. Они залетели через Херсонскую область и двигались на Николаевскую. Также одна из крылатых ракет держала курс на Кривой Рог Днепропетровской области.

Новость дополняется...