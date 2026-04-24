В ЦПД предупреждают об угрозе массированного удара со стороны РФ

Противовоздушная оборона. Фото: Гвара

Российские войска могут в ближайшее время осуществить новый масштабный обстрел территории Украины. По предварительным данным, враг уже провел необходимую подготовку и разведку.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Киевского форума по безопасности.

Коваленко предупредил о возможном обстреле

По его словам, российская сторона заранее подготовила все необходимые средства для осуществления возможного массированного обстрела по Украине.

Руководитель ЦПД призвал граждан прислушиваться к официальным источникам и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Враг, к сожалению, проводит разведку и подготовил средства для нанесения массированного удара по Украине. Состоится он или нет, это знают только российский Генштаб. Обязательно прислушиваться ко всем тревогам", — заявил Коваленко.

Как писали Новини.LIVE, российские войска провоцируют ядерную угрозу из-за систематических запусков ракет и БпЛА в зоне Чернобыльской и Хмельницкой АЭС.

Кроме того, эксперт сообщил о новых целях российских атак. Он отметил, что враг может нацелиться на системы водоснабжения.