Водоснабжение под угрозой: эксперт назвал новые цели армии РФ
Российские войска несколько изменили фокус своих атак на критическую инфраструктуру. Теперь главной целью врага стали системы водоснабжения, поэтому украинским городам необходимо срочно обеспечить водоканалы автономным питанием.
Такое мнение в эфире День.LIVE эксклюзивно высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
Россияне хотят лишить украинцев стабильного водоснабжения
По его словам, власти столицы должны немедленно позаботиться о бесперебойной работе стратегических предприятий, ответственных за воду.
"В Киеве первое, что нужно сделать, это обеспечить автономными источниками питания все объекты критической инфраструктуры. Прежде всего, Киевводоканал. Вот это задача номер 0 в перечне тех задач, которые нужно обеспечить", — подчеркнул специалист.
Эксперт отметил, что именноводные объекты сейчас стали топ-целью для российских обстрелов на ближайшее время. Как яркий пример новой вражеской стратегии Рябцев привел недавние целенаправленные удары по водохранилищам в Харьковской области. Специалист предостерегает что недооценивать российские атаки не стоит, потому что они планируются достаточно тщательно.
Как уже сообщал ранее Новини.LIVE, в Киеве есть серьезные проблемы с защитой водных объектов. В частности, глава Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов рассказывал, что насосы на водоканалах столицы до сих пор не имеют резервного питания.
Об изменении у россиян приоритетов для атак сообщал ранее и глава государства Владимир Зеленский. Он подтвердил, что они готовят атаки не только на энергетику, но и на водные объекты.
Между тем, по словам народного депутата от "Слуги народа" Сергея Нагорняка, в Украине до сих пор не начаты работы по защите водных объектов от российских атак. Он отметил, что защита сейчас зависит только от работы ПВО.
