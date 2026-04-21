Водоснабжение под угрозой: эксперт назвал новые цели армии РФ

Дата публикации 21 апреля 2026 09:48
Российские войска несколько изменили фокус своих атак на критическую инфраструктуру. Теперь главной целью врага стали системы водоснабжения, поэтому украинским городам необходимо срочно обеспечить водоканалы автономным питанием.

Такое мнение в эфире День.LIVE эксклюзивно высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Россияне хотят лишить украинцев стабильного водоснабжения

По его словам, власти столицы должны немедленно позаботиться о бесперебойной работе стратегических предприятий, ответственных за воду.

"В Киеве первое, что нужно сделать, это обеспечить автономными источниками питания все объекты критической инфраструктуры. Прежде всего, Киевводоканал. Вот это задача номер 0 в перечне тех задач, которые нужно обеспечить", — подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что именноводные объекты сейчас стали топ-целью для российских обстрелов на ближайшее время. Как яркий пример новой вражеской стратегии Рябцев привел недавние целенаправленные удары по водохранилищам в Харьковской области. Специалист предостерегает что недооценивать российские атаки не стоит, потому что они планируются достаточно тщательно.

Читайте также:

Как уже сообщал ранее Новини.LIVE, в Киеве есть серьезные проблемы с защитой водных объектов. В частности, глава Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов рассказывал, что насосы на водоканалах столицы до сих пор не имеют резервного питания.

Об изменении у россиян приоритетов для атак сообщал ранее и глава государства Владимир Зеленский. Он подтвердил, что они готовят атаки не только на энергетику, но и на водные объекты.

Между тем, по словам народного депутата от "Слуги народа" Сергея Нагорняка, в Украине до сих пор не начаты работы по защите водных объектов от российских атак. Он отметил, что защита сейчас зависит только от работы ПВО.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

