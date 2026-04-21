Водопостачання під загрозою: експерт назвав нові цілі армії РФ

Гасіння пожежі після атаки. Фото: ДСНС

Російські війська дещо змінили фокус своїх атак на критичну інфраструктуру. Тепер головною ціллю ворога стали системи водопостачання, тому українським містам необхідно терміново забезпечити водоканали автономним живленням.

Таку думку в ефірі День.LIVE ексклюзивно висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Росіяни хочуть позбавити українців стабільного водопостачання

За його словами, влада столиці повинна негайно подбати про безперебійну роботу стратегічних підприємств, відповідальних за воду.

"В Києві найперше, що потрібно зробити, це забезпечити автономними джерелами жилення всі об'єкти критичної інфраструктури. Насамперед, Київводоканал. Ось це завдання номер 0 в переліку тих завдань, які потрібно забезпечити", — підкреслив фахівець.

Експерт наголосив, що саме водні об'єкти наразі стали топ-ціллю для російських обстрілів на найближчий час. Як яскравий приклад нової ворожої стратегії Рябцев навів нещодавні цілеспрямовані удари по водосховищах у Харківській області. Фахівець застерігає що недооцінювати російські атаки не варто, бо вони плануються досить ретельно.

Читайте також:

Як уже повідомляв раніше Новини.LIVE, в Києві є серйозні проблеми з захистом водних об'єктів. Зокрема, очільник Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов розповідав, що насоси на водоканалах столиці досі не мають резервного живлення.

Про зміну в росіян пріоритетів для атак повідомляв раніше й глава держави Володимир Зеленський. Він підтвердив, що вони готують атаки не лише на енергетику, а й на водні об'єкти.

Тим часом, за словами народного депутата від "Слуги народу" Сергія Нагорняка, в Україні досі не розпочато роботи із захисту водних об'єктів від російських атак. Він зауважив, що захист зараз залежить лише від роботи ППО.