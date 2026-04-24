У ЦПД попереджають про загрозу масованого удару з боку РФ

Російські війська можуть найближчим часом здійснити новий масштабний обстріл території України. За попередніми даними, ворог уже провів необхідну підготовку та розвідку.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Київського безпекового форуму.

За його словами, російська сторона заздалегідь підготувала всі необхідні засоби для здійснення можливого масованого обстрілу по Україні.

Керівник ЦПД закликав громадян дослухатися до офіційних джерел та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Ворог, на жаль, проводить розвідку та підготував засоби для нанесення масованого удару по Україні. Відбудеться він, чи ні, це знають лише російський Генштаб. Обов'язково дослухатися до всіх тревог", — заявив Коваленко.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, російські війська провокують ядерну загрозу через систематичні запуски ракет і БпЛА в зоні Чорнобильської та Хмельницької АЕС.

Крім того, експерт повідомив про нові цілі російських атак. Він зазначив, що ворог може націлитися на системи водопостачання.