Загроза ЧАЕС: російські дрони та ракети провокують аварію

Пошкоджений саркофаг ЧАЕС.

Російські окупаційні війська систематично запускають гіперзвукові ракети та ударні безпілотники поблизу Чорнобильської та Хмельницької АЕС. Такі дії створюють реальну загрозу масштабної радіаційної катастрофи не лише для України, а й для всієї Європи.

Про це розповідає генпрокурор України Руслан Кравченко в Reuters, повідомляє Новини.LIVE.

З початку повномасштабного вторгнення обидва ядерні об'єкти постійно опиняються на траєкторії польотів російської зброї. Окупанти навмисно прокладають маршрути через такі зони, намагаючись обійти українські радіолокаційні системи та підрозділи протиповітряної оборони.

Скільки ракет пролетіло біля ядерних об'єктів

За даними Офісу Генерального прокурора, фахівці зафіксували щонайменше 35 гіперзвукових ракет у радіусі близько 20 кілометрів від електростанцій. Були випадки, коли відразу 18 цілей пролітали небезпечно близько під час однієї атаки. Крім того, зафіксовано падіння трьох ракет усього за 10 кілометрів від Хмельницької АЕС без ознак їх перехоплення.

"Такі запуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору", — наголосив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Навмисні удари безпілотниками по саркофагу ЧАЕС

Окрім ракетного терору, радари виявили понад 90 безпілотників, які з літа 2024 року пролітали на відстані до п'яти кілометрів від арки Чорнобильської АЕС. Найбільш кричущий інцидент стався у лютому 2025 року, коли російський дрон цілеспрямовано влучив у конфайнмент, пробивши його.

Наразі керівництво станції попереджає, що саркофаг над четвертим енергоблоком може обвалитися у разі повторного удару. Навіть падіння збитого безпілотника поблизу об'єкта несе колосальні ризики розгерметизації та масштабного викиду радіоактивних речовин.

