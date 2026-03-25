Головна Новини дня Іран заявив про влучання снаряду на території Бушерської АЕС

Іран заявив про влучання снаряду на території Бушерської АЕС

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 09:48
Іран заявив про влучання снаряду на території Бушерської АЕС
Супутниковий знімок Бушеру. Фото: Reuters

Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) заявила про влучання снаряда в землю на території атомної електростанції в Бушері. У Тегерані стверджують, що інцидент стався в рамках триваючих військових дій з боку США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Iran International з посиланням на заяву ОАЕІ, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Неподалік АЕС "Бушер" відбулося влучання

У відомстві підкреслили, що в результаті атаки не зафіксовано ні фінансових, ні технічних, ні людських втрат, а також що інфраструктура об'єкта не постраждала.

Крім того, в організації заявили, що удари по мирних ядерних об'єктах є "явним порушенням міжнародних норм, що гарантують їх імунітет від військових дій". Там також попередили про "небезпечні наслідки для регіональної безпеки", особливо для країн, розташованих у районі Перської затоки.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагували на звернення Ірану в X. Голова агентства Рафаель Гросссі закликав усі сторони до "максимальної стриманості", щоб не допустити ядерної аварії.

МАГАТЕ відреагувало на удар по території Бушерської АЕС
Заява МАГАТЕ. Фото: скриншот з X

Чи був витік радіації

Тим часом у ЗМІ почала ширитися інформація про можливий витік радіації внаслідок обстрілу АЕС та ядерного об'єкту в іранському Натанзі.

Також у мережі поширюється відео, нібито опубліковане Національною гвардією Кувейту, з повідомленням про витік радіації та закликом до громадян не виходити на вулицю. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Насправді звернення є лише інструкцією для населення на випадок надзвичайної ситуації, яка може виникнути на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні.

Наразі офіційної інформації про витік радіації у Ірані або Кувейті немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив про наміри припинити бойові дії проти Ірану

Водночас стало відомо, що у Вашингтоні, ймовірно, розглядають наземну операцію із захоплення острова Харг — ключового вузла нафтового експорту Тегерана. За даними джерел, цей варіант останніми днями обговорюють із союзниками США як потенційну відповідь на блокування судноплавства в Ормузькій протоці.

США Іран Ізраїль АЕС
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
