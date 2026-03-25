Иран заявил о попадании снаряда на территории Бушерской АЭС

Спутниковый снимок Бушера. Фото: Reuters

Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила о попадании снаряда в землю на территории атомной электростанции в Бушере. В Тегеране утверждают, что инцидент произошел в рамках продолжающихся военных действий со стороны США и Израиля.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на заявление ОАЭИ, передает Новини.LIVE.

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки не зафиксировано ни финансовых, ни технических, ни человеческих потерь, а также что инфраструктура объекта не пострадала.

Кроме того, в организации заявили, что удары по мирным ядерным объектам являются "явным нарушением международных норм, гарантирующих их иммунитет от военных действий". Там также предупредили об "опасных последствиях для региональной безопасности", особенно для стран, расположенных в районе Персидского залива.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировали на обращение Ирана в X. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал все стороны к "максимальной сдержанности", чтобы не допустить ядерной аварии.

Заявление МАГАТЭ. Фото: скриншот из X

Была ли утечка радиации

Тем временем в СМИ начала распространяться информация о возможной утечке радиации в результате обстрела АЭС и ядерного объекта в иранском Натанзе.

Также в сети распространяется видео, якобы опубликованное Национальной гвардией Кувейта, с сообщением об утечке радиации и призывом к гражданам не выходить на улицу. Однако эта информация не соответствует действительности. На самом деле обращение является лишь инструкцией для населения на случай чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе.

На данный момент официальной информации об утечке радиации в Иране или Кувейте нет.

В то же время стало известно, что в Вашингтоне, вероятно, рассматривают наземную операцию по захвату острова Харг — ключевого узла нефтяного экспорта Тегерана. По данным источников, этот вариант в последние дни обсуждается с союзниками США как потенциальный ответ на блокирование судоходства в Ормузском проливе.