Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Угроза ЧАЭС: российские дроны и ракеты провоцируют аварию

Угроза ЧАЭС: российские дроны и ракеты провоцируют аварию

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 14:08
Угроза ЧАЭС: российские дроны и ракеты провоцируют аварию
Поврежденный саркофаг ЧАЭС. Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска систематически запускают гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники вблизи Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. Такие действия создают реальную угрозу масштабной радиационной катастрофы не только для Украины, но и для всей Европы.

Об этом рассказывает генпрокурор Украины Руслан Кравченко в Reuters, сообщает Новини.LIVE.

С начала полномасштабного вторжения оба ядерных объекта постоянно оказываются на траектории полетов российского оружия. Оккупанты намеренно прокладывают маршруты через такие зоны, пытаясь обойти украинские радиолокационные системы и подразделения противовоздушной обороны.

Сколько ракет пролетело возле ядерных объектов

По данным Офиса Генерального прокурора, специалисты зафиксировали не менее 35 гиперзвуковых ракет в радиусе около 20 километров от электростанций. Были случаи, когда сразу 18 целей пролетали опасно близко во время одной атаки. Кроме того, зафиксировано падение трех ракет всего в 10 километрах от Хмельницкой АЭС без признаков их перехвата.

"Такие запуски нельзя объяснить никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора",- подчеркнул генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Преднамеренные удары беспилотниками по саркофагу ЧАЭС

Кроме ракетного террора, радары обнаружили более 90 беспилотников, которые с лета 2024 года пролетали на расстоянии до пяти километров от арки Чернобыльской АЭС. Наиболее вопиющий инцидент произошел в феврале 2025 года, когда российский дрон целенаправленно попал в конфайнмент, пробив его.

Сейчас руководство станции предупреждает, что саркофаг над четвертым энергоблоком может обвалиться в случае повторного удара. Даже падение сбитого беспилотника вблизи объекта несет колоссальные риски разгерметизации и масштабного выброса радиоактивных веществ.

Ранее Новини.LIVE писал, что из-за перепадов напряжения во время российского обстрела один из блоков Чернобыльской АЭС был отключен от энергосети. Станция около часа обеспечивала собственные нужды с помощью резервных генераторов, пока питание не восстановили.

Также Новини.LIVE сообщал, что в Организации по атомной энергии Ирана сообщили о падении снаряда на территории Бушерской АЭС. Тегеран расценивает этот инцидент как часть вооруженной агрессии со стороны США и Израиля.

обстрелы Атомная электростанция война в Украине
Татьяна Пономаренко - редактор ленты новостей
Автор:
Татьяна Пономаренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации