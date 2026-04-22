Угроза ЧАЭС: российские дроны и ракеты провоцируют аварию

Поврежденный саркофаг ЧАЭС. Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска систематически запускают гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники вблизи Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. Такие действия создают реальную угрозу масштабной радиационной катастрофы не только для Украины, но и для всей Европы.

Об этом рассказывает генпрокурор Украины Руслан Кравченко в Reuters.

С начала полномасштабного вторжения оба ядерных объекта постоянно оказываются на траектории полетов российского оружия. Оккупанты намеренно прокладывают маршруты через такие зоны, пытаясь обойти украинские радиолокационные системы и подразделения противовоздушной обороны.

Читайте также:

Сколько ракет пролетело возле ядерных объектов

По данным Офиса Генерального прокурора, специалисты зафиксировали не менее 35 гиперзвуковых ракет в радиусе около 20 километров от электростанций. Были случаи, когда сразу 18 целей пролетали опасно близко во время одной атаки. Кроме того, зафиксировано падение трех ракет всего в 10 километрах от Хмельницкой АЭС без признаков их перехвата.

"Такие запуски нельзя объяснить никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора",- подчеркнул генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Преднамеренные удары беспилотниками по саркофагу ЧАЭС

Кроме ракетного террора, радары обнаружили более 90 беспилотников, которые с лета 2024 года пролетали на расстоянии до пяти километров от арки Чернобыльской АЭС. Наиболее вопиющий инцидент произошел в феврале 2025 года, когда российский дрон целенаправленно попал в конфайнмент, пробив его.

Сейчас руководство станции предупреждает, что саркофаг над четвертым энергоблоком может обвалиться в случае повторного удара. Даже падение сбитого беспилотника вблизи объекта несет колоссальные риски разгерметизации и масштабного выброса радиоактивных веществ.

