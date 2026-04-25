Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
РФ могла запустить по Украине ракеты с самолетов Ту-95МС

РФ могла запустить по Украине ракеты с самолетов Ту-95МС

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 02:49
РФ могла запустить по Украине ракеты с самолетов Ту-95МС
Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Россияне в ночь с 24 на 25 апреля подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Предварительно, враг совершил пусковые маневры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Россия может осуществить комбинированный удар по Украине в ночь на 25 апреля

Этой ночью в мониторинговых каналах была информация, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сейчас Воздушные силы ВСУ в Telegram уже официально подтвердили, что враг, вероятно, осуществил пуски крылатых ракет.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении в 02:39.

В то же время заметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, враг уже в течение нескольких часов пытается атаковать Украину целыми группами дронов. В частности, под ударом беспилотников были по меньшей мере Днепр, Одесская область и Шостка Сумской области, однако последствия атаки пока неизвестны.

Информация от Воздушных сих о вероятном пуске ракет и атаке дронов. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:49 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации вечером 24 апреля предупредили, что в ближайшее время Россия может осуществить новый масштабный обстрел Украины. В частности, враг провел необходимую подготовку и разведку.

Также мы писали, что в ночь на 24 апреля россияне атаковали дронами жилые кварталы Одессы. В результате обстрела были повреждены дома и пострадали люди.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации