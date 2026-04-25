РФ могла запустить по Украине ракеты с самолетов Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Россияне в ночь с 24 на 25 апреля подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Предварительно, враг совершил пусковые маневры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Россия может осуществить комбинированный удар по Украине в ночь на 25 апреля

Этой ночью в мониторинговых каналах была информация, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сейчас Воздушные силы ВСУ в Telegram уже официально подтвердили, что враг, вероятно, осуществил пуски крылатых ракет.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении в 02:39.

В то же время заметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, враг уже в течение нескольких часов пытается атаковать Украину целыми группами дронов. В частности, под ударом беспилотников были по меньшей мере Днепр, Одесская область и Шостка Сумской области, однако последствия атаки пока неизвестны.

Информация от Воздушных сих о вероятном пуске ракет и атаке дронов. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:49 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации вечером 24 апреля предупредили, что в ближайшее время Россия может осуществить новый масштабный обстрел Украины. В частности, враг провел необходимую подготовку и разведку.

Также мы писали, что в ночь на 24 апреля россияне атаковали дронами жилые кварталы Одессы. В результате обстрела были повреждены дома и пострадали люди.