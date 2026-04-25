РФ могла запустити по Україні ракети з літаків Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Росіяни в ніч з 24 на 25 квітня підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Попередньо, ворог здійснив пускові маневри.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Росія може здійснити комбінований удар по Україні в ніч проти 25 квітня

Цієї ночі у моніторингових каналах була інформація, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Наразі Повітряні сили ЗСУ у Telegram вже офіційно підтвердили, що ворог, ймовірно, зжівмнов пуски крилатих ракет.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 02:39.

Водночас зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, ворог вже протягом кількох годин намагається атакувати Україну цілими групами дронів. Зокрема, під ударом безпілотників були щонайменше Дніпро та Одеська область, проте наслідки атаки наразі невідомі.

Читайте також:

Новина доповнюється...