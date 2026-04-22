Понад дві сотні дронів: чим Росія атакувала Україну в ніч на 22 квітня

Робота мобільно-вогневої групи. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росія застосувала 215 ударних дронів атакували українські міста в ніч проти 22 квітня. Попри високу ефективність Сил оборони, які знешкодили 189 безпілотників, зафіксовано влучання на 13 локаціях, але бойова робота зі знищення залишків триває досі.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Росія масово застосувала безпілотники проти України

Починаючи з 18:00 вечора 21 квітня та протягом усієї ночі на 22 квітня російські окупанти здійснювали масовану повітряну атаку на територію України. За офіційною інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував величезну кількість ударних дронів — загалом 215 одиниць.

Агресор використовував безпілотники змішаних типів, серед яких "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інші модифікації. При цьому найбільшу кількість складали саме дрони-камікадзе "Шахед" — їх було випущено близько 140 одиниць.

Завдяки їхній злагодженій роботі станом на 08:00 ранку вдалося знищити або подавити 189 ворожих безпілотників. Успішна бойова робота ППО велася у північних, південних та східних регіонах держави.

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Водночас через надзвичайну щільність атаки уникнути наслідків повністю не вдалося. Військові підтвердили влучання 24 ударних безпілотників на 13 різних локаціях. Крім того, на шести локаціях зафіксовано наслідки падіння уламків збитих апаратів.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська масовано атакували Сумщину. Відомо про понад 30 постраждалих, серед яких є діти. Атака була здійснена із застосуванням безпілотників.

Також Міноборони України впроваджує інноваційне рішення для керування оптоволоконними дронами. Це будуть наземні станції, які одночасно керуватимуть кількома дронами.