РФ масовано атакувала Сумщину: є понад 30 поранених

Наслідки ворожої атаки на Сумщині. Фото: Національна поліція України

Російські окупаційні війська протягом минулої доби здійснили серію масованих ударів по Сумській області. Внаслідок цих атак поранення отримали понад три десятки мирних жителів, значну частину з яких становлять діти.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

За даними Національної поліції України, загалом під ворожим вогнем опинилися 29 населених пунктів регіону. Для ударів по мирних містах і селах російська армія застосовувала керовані авіаційні бомби (КАБ), ударні безпілотники, FPV-дрони, а також ствольну артилерію та міномети.

Наслідки ударів по Сумській громаді

Згорілі автівки після атаки РФ. Фото: Національна поліція України

Найбільше від російського терору постраждала Сумська громада, яку ворог масовано атакував безпілотниками. Зафіксовано, що поранення отримали 30 людей, серед яких 16 — неповнолітні діти.

Також виявлено масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено 15 приватних та 14 багатоквартирних житлових будинків, вісім нежитлових споруд, а також посічено уламками 36 автомобілів місцевих мешканців.

Руйнування у Глухівській та Путивльській громадах

Ворожі обстріли також призвели до постраждалих в інших районах області. У Глухівській громаді поранення отримали 19-річна дівчина та 52-річний чоловік. Там вибухами пошкоджено 24 приватні будинки та два транспортні засоби.

Водночас у Путивльській громаді внаслідок атаки травмовано 17-річну дівчину. Також зафіксовано пошкодження одного автомобіля.

Нагадаємо, що Новини.LIVE писав, що на Сумщині вночі 12 квітня під обстріл окупантів потрапив автомобіль медичної служби. Повідомляється про трьох постраждалих спеціалістів. На місці події надавалася необхідна допомога.

Також Новини.LIVE писав, що ворог дедалі частіше обирає ціллю рятувальників. Протягом минулого тижня у Сумській області сталося три подібних інциденти. Наслідки одного з обстрілів катастрофічні: цілий підрозділ розбито, а пожежне депо разом із технікою вигоріло дотла.