РФ массированно атаковала Сумскую область: есть более 30 раненых

Последствия вражеской атаки на Сумщине. Фото: Национальная полиция Украины

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки осуществили серию массированных ударов по Сумской области. В результате этих атак ранения получили более трех десятков мирных жителей, значительную часть из которых составляют дети.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

По данным Национальной полиции Украины, всего под вражеским огнем оказались 29 населенных пунктов региона. Для ударов по мирным городам и селам российская армия применяла управляемые авиационные бомбы (КАБ), ударные беспилотники, FPV-дроны, а также ствольную артиллерию и минометы.

Последствия ударов по Сумской громаде

Сгоревшие машины после атаки РФ. Фото: Национальная полиция Украины

Больше всего от российского террора пострадала Сумская община, которую враг массированно атаковал беспилотниками. Зафиксировано, что ранения получили 30 человек, среди которых 16 - несовершеннолетние дети.

Также выявлены масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены 15 частных и 14 многоквартирных жилых домов, восемь нежилых сооружений, а также посечено обломками 36 автомобилей местных жителей.

Разрушения в Глуховской и Путивльской громадах

Вражеские обстрелы также привели к пострадавшим в других районах области. В Глуховской громаде ранения получили 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Там взрывами повреждены 24 частных дома и два транспортных средства.

В то же время в Путивльской громаде в результате атаки травмирована 17-летняя девушка. Также зафиксировано повреждение одного автомобиля.

Напомним, что Новини.LIVE писал, что в Сумской области ночью 12 апреля под обстрел оккупантов попал автомобиль медицинской службы. Сообщается о трех пострадавших специалистах. На месте происшествия оказывалась необходимая помощь.

Также Новини.LIVE писал, что враг все чаще выбирает целью спасателей. В течение прошлой недели в Сумской области произошло три подобных инцидента. Последствия одного из обстрелов катастрофические: целое подразделение разбито, а пожарное депо вместе с техникой выгорело дотла.