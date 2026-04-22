Более двух сотен дронов: чем Россия атаковала Украину в ночь на 22 апреля

Работа мобильно-огневой группы. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Россия применила 215 ударных дронов атаковали украинские города в ночь на 22 апреля. Несмотря на высокую эффективность Сил обороны, которые обезвредили 189 беспилотников, зафиксировано попадание на 13 локациях, но боевая работа по уничтожению остатков продолжается до сих пор.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Россия массово применила беспилотники против Украины

Начиная с 18:00 вечера 21 апреля и в течение всей ночи на 22 апреля российские оккупанты осуществляли массированную воздушную атаку на территорию Украины. По официальной информации Воздушных сил ВСУ, враг применил огромное количество ударных дронов — всего 215 единиц.

Агрессор использовал беспилотники смешанных типов, среди которых "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другие модификации. При этом наибольшее количество составляли именно дроны-камикадзе "Шахед" — их было выпущено около 140 единиц.

Благодаря их слаженной работе по состоянию на 08:00 утра удалось уничтожить или подавить 189 вражеских беспилотников. Успешная боевая работа ПВО велась в северных, южных и восточных регионах государства.

Читайте также:

Статистика сбитых целей. Фото: ПС ВСУ

В то же время из-за чрезвычайной плотности атаки избежать последствий полностью не удалось. Военные подтвердили попадание 24 ударных беспилотников на 13 различных локациях. Кроме того, на шести локациях зафиксированы последствия падения обломков сбитых аппаратов.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска массированно атаковали Сумскую область. Известно о более 30 пострадавших, среди которых есть дети. Атака была осуществлена с применением беспилотников.

Также Минобороны Украины внедряет инновационное решение для управления оптоволоконными дронами. Это будут наземные станции, которые одновременно будут управлять несколькими дронами.