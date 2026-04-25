РФ нанесла удары по Днепру и Харькову: в городах повреждены дома

Срочная новость

Взрывы в Днепре и Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 25 апреля. Россияне атаковали города дронами и ракетами, в результате чего повреждены дома и произошли пожары.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, канал начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и паблик мэра Харькова Игоря Терехова.

Первые последствия атаки РФ по Днепру и Харькову в ночь на 25 апреля

Заметим, что с самого начала суток россияне неоднократно пытались атаковать Днепр и Харьков ударными беспилотниками. В обоих городах за это время неоднократно раздавались взрывы.

Через несколько часов глава Днепропетровской ОГА Александра Ганжа проинформировал, что в Днепре повреждены дома и произошли пожары.

"Враг атакует Днепр. Загорелись несколько пожаров. Есть поврежденные дома. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорилось в сообщении в 03:25.

Читайте также:

Также за это время стало известно, что в Харькове тоже зафиксировано повреждение дома в результате попадания российского дрона.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. По состоянию на сейчас - без пострадавших. Детали выясняем", - писал Терехов, позже добавив, что оккупанты несколько раз ударили по Киевскому району.

Начиная с 03:30 в Воздушных силах ВСУ предупредили, что для Украины существует угроза применения баллистики. Сразу же после этого были фиксации пусков ракет в направлении Днепра и Харькова, после чего в обоих городах раздались звуки взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:42 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 25 апреля россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По данным военных, россияне, предварительно, осуществили пуски ракет.

Также мы информировали, что 24 апреля в Центре противодействия дезинформации предупредили, что в ближайшее время Россия может осуществить новый масштабный обстрел Украины.