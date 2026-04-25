РФ завдала ударів по Дніпру та Харкову: у містах пошкоджені будинки

Вибухи у Дніпрі та Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 25 квітня. Росіяни атакували міста дронами та ракетами, внаслідок чого пошкоджених будинки та сталися пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, канал начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи і паблік мера Харкова Ігоря Терехова.

Перші наслідки атаки РФ по Дніпру та Харкову в ніч проти 25 квітня

Зауважимо, що від самого початку доби росіяни неодноразово намагалися атакувати Дніпро та Харків ударними безпілотниками. В обох містах за цей час неодноразово лунали вибухи.

Починаючи з 03:30 у Повітряних силах ЗСУ попередили, що для України існує загроза застосування балістики. Одразу ж після цього були фіксації пусків ракет в напрямку Дніпра та Харкова, після чого у містах знову пролунали звуки вибухів.

Публікації Повітряних сил ЗСУ.

Дніпро

Через кілька годин після дронової атаки глава Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа поінформував, що у Дніпрі пошкоджені будинки та сталися пожежі.

"Ворог атакує Дніпро. Зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих", — йшлося у повідомленні о 03:25.

Оновлено о 04:10

Вже після того, як сталася ракетна атака, Ганжа написав про нові наслідки.

"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок. Попередньо, є поранені", — поінформував він.

Публікації Дніпропетровської ОВА.

Харків

Також за цей час стадо відомо, що у Харкові теж зафіксовано пошкодження будинку внаслідок влучання російського дрону.

"Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз - без постраждалих. Деталі зʼясовуємо", — писав Терехов, пізніше додавши, що окупанти кілька разів вдарили по Київському району.

Оновлено о 04:10

Станом на цю хвилину мер Харкова теж розповів про нові наслідки обстрілу. За словами Терехова, росіяни атакували Київський та Шевченківський райони. У першому один з ударів стався поблизу житлового будинку.

Дописи мера Харкова.

Нові удари по Дніпру та Харкову

Де оголосили тривогу

Станом на 03:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 квітня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. За даними військових, росіяни здійснили пуски ракет.

Також ми інформували, що 24 квітня у Центрі протидії дезінформації попередили, що найближчим часом Росія може здійснити новий масштабний обстріл України.