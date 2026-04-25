Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня

РФ завдала ударів по Дніпру та Харкову: у містах пошкоджені будинки

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 03:42
РФ завдала ударів по Дніпру та Харкову: у містах пошкоджені будинки
Термінова новина

Вибухи у Дніпрі та Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 25 квітня. Росіяни атакували міста дронами та ракетами, внаслідок чого пошкоджених будинки та сталися пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, канал начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи і паблік мера Харкова Ігоря Терехова.

Перші наслідки атаки РФ по Дніпру та Харкову в ніч проти 25 квітня

Зауважимо, що від самого початку доби росіяни неодноразово намагалися атакувати Дніпро та Харків ударними безпілотниками. В обох містах за цей час неодноразово лунали вибухи.

Починаючи з 03:30 у Повітряних силах ЗСУ попередили, що для України існує загроза застосування балістики. Одразу ж після цього були фіксації пусків ракет в напрямку Дніпра та Харкова, після чого у містах знову пролунали звуки вибухів.

РФ завдала ударів по Дніпру та Харкову: у містах пошкоджені будинки - фото 1
Публікації Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Дніпро

Через кілька годин після дронової атаки глава Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа поінформував, що у Дніпрі пошкоджені будинки та сталися пожежі.

"Ворог атакує Дніпро. Зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих", — йшлося у повідомленні о 03:25.

Оновлено о 04:10

Вже після того, як сталася ракетна атака, Ганжа написав про нові наслідки.

"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок. Попередньо, є поранені", — поінформував він.

Дніпро під ударом дронів та балістики 25 квітня
Публікації Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Харків

Також за цей час стадо відомо, що у Харкові теж зафіксовано пошкодження будинку внаслідок влучання російського дрону.

"Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз - без постраждалих. Деталі зʼясовуємо", — писав Терехов, пізніше додавши, що окупанти кілька разів вдарили по Київському району.

Оновлено о 04:10

Станом на цю хвилину мер Харкова теж розповів про нові наслідки обстрілу. За словами Терехова, росіяни атакували Київський та Шевченківський райони. У першому один з ударів стався поблизу житлового будинку.

Харків під ударом дронів та балістики 25 квітня
Дописи мера Харкова. Фото: скриншот

Нові удари по Дніпру та Харкову

Починаючи з 03:30 у Повітряних силах ЗСУ попередили, що для України існує загроза застосування балістики. Одразу ж після цього були фіксації пусків ракет в напрямку Дніпра та Харкова, після чого в обох містах пролунали звуки вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог станом на 03:42
Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 25 квітня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. За даними військових, росіяни здійснили пуски ракет.

Також ми інформували, що 24 квітня у Центрі протидії дезінформації попередили, що найближчим часом Росія може здійснити новий масштабний обстріл України.

Харків Дніпро обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації