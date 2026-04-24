Обстріл Дніпра 23 квітня: волонтер розповів деталі нічної атаки

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Дніпровська ОВА

У ніч проти 23 квітня російські війська завдали удару по житловому будинку у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще є постраждалі.

Про наслідки обстрілу Новини.LIVE ексклюзивно розповів волонтер Володимир Іванов в ефірі День.LIVE.

Наслідки обстрілу Дніпра 23 квітня

За словами волонтера, удар по багатоповерхівці стався близько третьої ночі, коли більшість мешканців перебували у своїх квартирах.

Очевидці повідомляють, що після влучання у будинку спалахнула пожежа. Люди кликали на допомогу, частина мешканців опинилася під завалами.

Через значні руйнування перекриттів деякі люди падали з верхніх поверхів разом із уламками конструкцій. Будівля зазнала серйозних пошкоджень — зруйновано стіни, дах і внутрішні елементи.

"Вчора відбулося жахіття, бо люди кликали на допомогу і горіли живцем. Кілька людей з верхнього поверху живими падали донизу, бо стеля проломилася. Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди відпочивали", — розповів Іванов.

За попередніми даними, удар міг бути раптовим — не всі мешканці встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Наразі тривають рятувальні роботи.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі 23 квітня російська армія завдала масованого удару по Дніпру. Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях. Внаслідок атаки загинули троє людей, крім того зруйновано 13 будинків.

