Обстрел Днепра 23 апреля: волонтер рассказал детали ночной атаки

Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Днепровская ОГА

В ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по жилому дому в Днепре. В результате атаки погибли три человека, еще есть пострадавшие.

О последствиях обстрела Новини.LIVE эксклюзивно рассказал волонтер Владимир Иванов в эфире День.LIVE.

Последствия обстрела Днепра 23 апреля

По словам волонтера, удар по многоэтажке произошел около трех часов ночи, когда большинство жителей находились в своих квартирах.

Очевидцы сообщают, что после попадания в доме вспыхнул пожар. Люди звали на помощь, часть жителей оказалась под завалами.

Из-за значительных разрушений перекрытий некоторые люди падали с верхних этажейвместе с обломками конструкций. Здание получило серьезные повреждения - разрушены стены, крыша и внутренние элементы.

"Вчера произошел ужас, потому что люди звали на помощь и горели заживо. Несколько человек с верхнего этажа живыми падали вниз, потому что потолок проломился. Самое страшное, что это произошло ночью, когда люди отдыхали", — рассказал Иванов.

По предварительным данным, удар мог быть внезапным - не все жильцы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги. Сейчас продолжаются спасательные работы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 23 апреля российская армия нанесла массированный удар по Днепру. Попадания зафиксированы на четырех локациях. В результате атаки погибли три человека, кроме того разрушено 13 домов.

А также стало известно, что армия РФ провоцирует аварию на Чернобыльской АЭС. Оккупанты запускают ракеты и БпЛА вблизи станции.