Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обстрел Днепра 23 апреля: волонтер рассказал детали ночной атаки

Обстрел Днепра 23 апреля: волонтер рассказал детали ночной атаки

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 18:54
Обстрел Днепра 23 апреля: волонтер рассказал детали ночной атаки
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Днепровская ОГА

В ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по жилому дому в Днепре. В результате атаки погибли три человека, еще есть пострадавшие.

О последствиях обстрела Новини.LIVE эксклюзивно рассказал волонтер Владимир Иванов в эфире День.LIVE.

Последствия обстрела Днепра 23 апреля

По словам волонтера, удар по многоэтажке произошел около трех часов ночи, когда большинство жителей находились в своих квартирах.

Очевидцы сообщают, что после попадания в доме вспыхнул пожар. Люди звали на помощь, часть жителей оказалась под завалами.

Из-за значительных разрушений перекрытий некоторые люди падали с верхних этажейвместе с обломками конструкций. Здание получило серьезные повреждения - разрушены стены, крыша и внутренние элементы.

Читайте также:

"Вчера произошел ужас, потому что люди звали на помощь и горели заживо. Несколько человек с верхнего этажа живыми падали вниз, потому что потолок проломился. Самое страшное, что это произошло ночью, когда люди отдыхали", — рассказал Иванов.

По предварительным данным, удар мог быть внезапным - не все жильцы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги. Сейчас продолжаются спасательные работы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 23 апреля российская армия нанесла массированный удар по Днепру. Попадания зафиксированы на четырех локациях. В результате атаки погибли три человека, кроме того разрушено 13 домов.

А также стало известно, что армия РФ провоцирует аварию на Чернобыльской АЭС. Оккупанты запускают ракеты и БпЛА вблизи станции.

Днепр обстрелы война в Украине эфир Новини.LIVE
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации