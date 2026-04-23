РФ нанесла удар по Днепру: горит многоэтажка, есть пострадавшие

Пожар в многоэтажке после российского обстрела Днепра ночью 23 апреля 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью в четверг, 23 апреля, россияне атаковали Днепр. В разных районах города возникли пожары. Получила повреждения жилая застройка.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Александра Ганжи

Обстрел Днепра ночью 23 апреля

Произошло попадание в многоэтажку — загорелись несколько квартир. По состоянию на 02:04 известно о двух раненых в результате атаки. Кроме дома, горят магазин и автомобиль.

Многоэтажка, которая загорелась после российского обстрела Днепра ночью 23 апреля 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 02:26 количество пострадавших в Днепре возросло до трех человек. Женщин в возрасте 62 и 68 лет госпитализировали. Они находятся в состоянии средней тяжести. Еще один травмированный — 35-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Разрушения в Днепре после ночной атаки РФ 23 апреля 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 02:40 количество раненых возросло до семи человек. Среди пострадавших две девочки в возрасте девяти и 14 лет. Детей доставили в больницу. Также госпитализировали троих взрослых. Все потерпевшие находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины сообщал, что в течение суток 21 апреля РФ обстреляла 29 населенных пунктов Сумской области. Больше всего пострадала Сумская громада. Там получили ранения 30 человек, среди которых 16 — несовершеннолетние.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу писал об ударе, который Днепр получил утром 22 апреля. Тогда в городе вспыхнуло несколько пожаров. Обошлось без пострадавших.