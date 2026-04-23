Главная Новости дня РФ нанесла удар по Днепру: горит многоэтажка, есть пострадавшие

РФ нанесла удар по Днепру: горит многоэтажка, есть пострадавшие

Дата публикации 23 апреля 2026 02:11
РФ нанесла удар по Днепру: горит многоэтажка, есть пострадавшие
Пожар в многоэтажке после российского обстрела Днепра ночью 23 апреля 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью в четверг, 23 апреля, россияне атаковали Днепр. В разных районах города возникли пожары. Получила повреждения жилая застройка.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Обстрел Днепра ночью 23 апреля 2026 года
Скриншот сообщения Александра Ганжи

Обстрел Днепра ночью 23 апреля

Произошло попадание в многоэтажку — загорелись несколько квартир. По состоянию на 02:04 известно о двух раненых в результате атаки. Кроме дома, горят магазин и автомобиль.

Пожар в многоэтажке в Днепре после обстрела ночью 23 апреля 2026 года
Многоэтажка, которая загорелась после российского обстрела Днепра ночью 23 апреля 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 02:26 количество пострадавших в Днепре возросло до трех человек. Женщин в возрасте 62 и 68 лет госпитализировали. Они находятся в состоянии средней тяжести. Еще один травмированный — 35-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Разрушения после обстрела Днепра ночью 23 апреля 2026 года
Разрушения в Днепре после ночной атаки РФ 23 апреля 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 02:40 количество раненых возросло до семи человек. Среди пострадавших две девочки в возрасте девяти и 14 лет. Детей доставили в больницу. Также госпитализировали троих взрослых. Все потерпевшие находятся в состоянии средней тяжести.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины сообщал, что в течение суток 21 апреля РФ обстреляла 29 населенных пунктов Сумской области. Больше всего пострадала Сумская громада. Там получили ранения 30 человек, среди которых 16 — несовершеннолетние.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу писал об ударе, который Днепр получил утром 22 апреля. Тогда в городе вспыхнуло несколько пожаров. Обошлось без пострадавших.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
