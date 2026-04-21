Россияне массированная атаковали Сумы: повреждены дома и медучреждение

Дата публикации 21 апреля 2026 02:46
Пожар в Сумах. Фото: t.me/sumy_mva

Российские оккупанты в ночь на 21 апреля массированно атаковали дронами Сумы. В результате вражеской атаки повреждены многоэтажки, медучреждение и произошел пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сумской областной государственной администрации.

Первые последствия атаки РФ по Сумах

В частности, начальник Сумской ОГА в своем Telegram-канале сообщил, что россияне этой ночью попали по жилому сектору.

"Повреждены многоэтажки, гражданские машины. Еще один БпЛА попал на территорию лечебного учреждения. Информация о пострадавших и другие последствия уточняются", — говорится в сообщении.

В то же время в Сумской ГВА уточнили, что атака произошла в Заречном районе Сум. Кроме домов и объектов инфраструктуры, повреждены еще и гражданские машины. Также на месте попаданий произошел пожар.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram подтвердил вышеуказанную информацию, добавив, что было 5 попаданий.

Суми під ударом дронів 21 квітня
Информация о последствиях атаки РФ на Сумы. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, 15 апреля россияне тоже атаковали Сумы дронами. В результате атак в городе произошли масштабные пожары.

Также мы писали, что по словам спикера ГУ ГСЧС Украины на Сумщине, Олега Стрелка, угроза удара дронами в Сумах есть каждые полчаса.

пожар Сумы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
