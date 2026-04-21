Россияне массированная атаковали Сумы: повреждены дома и медучреждение
Российские оккупанты в ночь на 21 апреля массированно атаковали дронами Сумы. В результате вражеской атаки повреждены многоэтажки, медучреждение и произошел пожар.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сумской областной государственной администрации.
Первые последствия атаки РФ по Сумах
В частности, начальник Сумской ОГА в своем Telegram-канале сообщил, что россияне этой ночью попали по жилому сектору.
"Повреждены многоэтажки, гражданские машины. Еще один БпЛА попал на территорию лечебного учреждения. Информация о пострадавших и другие последствия уточняются", — говорится в сообщении.
В то же время в Сумской ГВА уточнили, что атака произошла в Заречном районе Сум. Кроме домов и объектов инфраструктуры, повреждены еще и гражданские машины. Также на месте попаданий произошел пожар.
Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram подтвердил вышеуказанную информацию, добавив, что было 5 попаданий.
Как сообщало Новини.LIVE, 15 апреля россияне тоже атаковали Сумы дронами. В результате атак в городе произошли масштабные пожары.
Также мы писали, что по словам спикера ГУ ГСЧС Украины на Сумщине, Олега Стрелка, угроза удара дронами в Сумах есть каждые полчаса.
