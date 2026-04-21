Росіяни масована атакували Суми: пошкоджені будинки і медзаклад

Пожежа у Сумах. Фото: t.me/sumy_mva

Російські окупанти в ніч проти 21 квітня масовано атакували дронами Суми. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоповерхівки, медзаклад та сталася пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням сайт Сумської обласну державну адміністрацію.

Перші наслідки атаки РФ по Сумах

Зокрема, начальник Сумської ОВА у своєму Telegram-каналі поінформував, що росіяни цієї ночі поцілили по житловому сектору.

"Пошкоджені багатоповерхівки, цивільні автівки. Ще один БпЛА влучив на територію лікувального заклад. Інформація щодо постраждалих та інші наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Сумській МВА уточнили, що атака сталася у Зарічному районі Сум. Окрім будинків та об'єктів інфраструктури, пошкоджені ще й цивільні автівки. Також на місці влучань сталася пожежа.

Виконуючий обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram підтвердив вищевказану інформацію, додавши, що було 5 влучань.

Інформація про наслідки атаки РФ на Суми. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, 15 квітня росіяни теж атакували Суми дронами. Внаслідок атак у місті сталися масштабні пожежі.

Також ми писали, що за словами речника ГУ ДСНС України на Сумщині, Олега Стрілка, загроза удару дронами в Сумах є кожні півгодини.