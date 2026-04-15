Росіяни атакували Суми: спалахнули пожежі

Рятувальники ліквідовують пожежі після атак РФ. Фото: ДСНС України

Росіяни вкотре завдали ударів по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу зайнялися масштабні пожежі. Під час їх ліквідації рятувальниками окупанти завдали повторних ударів по тому ж місцю

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України у середу, 15 квітня.

Росіяни обстріляли Суми: зайнялися пожежі

Суми знову зазнали російських ударів — ворожий безпілотник поцілив у промислову зону міста. Попри повторні атаки, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її поширення. За попередніми даними, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Після першого влучання БпЛА на місці спалахнула пожежа, яку оперативно почали гасити підрозділи ДСНС. Під час ліквідації вогню російські війська завдали повторного удару по тій самій локації, де працювали рятувальники. Попри небезпеку та загрозу нових атак, фахівцям вдалося повністю загасити всі осередки займання.

Втім, через кілька годин ворог знову атакував цей район, спричинивши нову пожежу. Рятувальники вдруге виїхали на місце та ліквідували наслідки обстрілу. Інформації про загиблих чи постраждалих станом на зараз немає.

Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 15 квітня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів загинула жінка. Також зафіксовано значні руйнування.

Новини.LIVE також повідомляли, що 14 квітня ввечері росіяни завдали ударів безпілотниками по Черкасах. Внаслідок атаки загинув восьмирічний хлопчик. Також відомо про понад десяток поранених.