Главная Новости дня Россияне атаковали Сумы: вспыхнули пожары

Дата публикации 15 апреля 2026 08:01
Спасатели ликвидируют пожары после атак РФ. Фото: ГСЧС Украины

Россияне в очередной раз нанесли удары по Сумам. В результате вражеского обстрела возникли масштабные пожары. Во время их ликвидации оккупанты нанесли повторные удары по тому же месту. 

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины в среду, 15 апреля.

Россияне обстреляли Сумы: возникли пожары

Сумы снова подверглись российским ударам — вражеский беспилотник попал в промышленную зону города. Несмотря на повторные атаки, спасателям удалось локализовать пожар и не допустить его распространения. По предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

После первого попадания БпЛА на месте вспыхнул пожар, который оперативно начали тушить подразделения ГСЧС. Во время ликвидации огня российские войска нанесли повторный удар по той же локации, где работали спасатели. Несмотря на опасность и угрозу новых атак, специалистам удалось полностью потушить все очаги возгорания.

Впрочем, через несколько часов враг снова атаковал этот район, вызвав новый пожар. Спасатели второй раз выехали на место и ликвидировали последствия обстрела. Информации о погибших или пострадавших по состоянию на сейчас нет.

Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE писали, что в ночь на 15 апреля российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов погибла женщина. Также зафиксированы значительные разрушения.

Новини.LIVE также сообщали, что 14 апреля вечером россияне нанесли удары беспилотниками по Черкассам. В результате атаки погиб восьмилетний мальчик. Также известно о более десятке раненых.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
