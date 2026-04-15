Россияне обстреляли Запорожье: погибла женщина, есть пострадавшие

Остановка в Запорожье после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Ночью в среду, 15 апреля, россияне атаковали Запорожье. Произошли пожары в одном из жилых районов и на автостоянке, получило повреждения предприятие. Также под ударом оказалась остановка — пострадали люди.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Запорожья ночью 15 апреля

Погибла женщина, которая во время атаки находилась в киоске. На предприятии травмированных нет.

Киоск в Запорожье после обстрела 15 апреля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

ОБНОВЛЕНО В 06:37: Иван Федоров сообщил, что обстрел произошел около пяти утра. Жертвой атаки стала 74-летняя продавщица, которая работала в киоске.

Возгорание на автостоянке в Запорожье после утренней атаки 15 апреля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Пожары, которые вспыхнули в результате атаки, уже потушили.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что вечером 14 апреля россияне обстреляли Черкасскую Лозовую в Харьковской области. Пострадали два человека. В частности, получила острую реакцию на стресс 74-летняя женщина.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца писал, что ночью россияне нанесли дроновые удары по Черкассам. БпЛА упали на нескольких локациях. Пострадали по меньшей мере три человека.