Главная Новости дня Россияне обстреляли Запорожье: погибла женщина, есть пострадавшие

Дата публикации 15 апреля 2026 06:31
Остановка в Запорожье после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Ночью в среду, 15 апреля, россияне атаковали Запорожье. Произошли пожары в одном из жилых районов и на автостоянке, получило повреждения предприятие. Также под ударом оказалась остановка — пострадали люди.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Запорожья ночью 15 апреля

Погибла женщина, которая во время атаки находилась в киоске. На предприятии травмированных нет.

Киоск, в котором утром 15 апреля 2026 года во время обстрела погибла женщина
Киоск в Запорожье после обстрела 15 апреля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

ОБНОВЛЕНО В 06:37: Иван Федоров сообщил, что обстрел произошел около пяти утра. Жертвой атаки стала 74-летняя продавщица, которая работала в киоске.

Пожар на автостоянке после обстрела 15 апреля 2026 года
Возгорание на автостоянке в Запорожье после утренней атаки 15 апреля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Пожары, которые вспыхнули в результате атаки, уже потушили.

РФ утром 15 апреля 2026 года обстреляла Запорожье
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что вечером 14 апреля россияне обстреляли Черкасскую Лозовую в Харьковской области. Пострадали два человека. В частности, получила острую реакцию на стресс 74-летняя женщина.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца писал, что ночью россияне нанесли дроновые удары по Черкассам. БпЛА упали на нескольких локациях. Пострадали по меньшей мере три человека.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

