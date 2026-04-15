Росіяни обстріляли Запоріжжя: загинула жінка, є постраждалі

Зупинка в Запоріжжі після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Уночі в середу, 15 квітня, росіяни атакували Запоріжжя. Сталися пожежі в одному із житлових районів і на автостояці, зазнало пошкоджень підприємство. Також під ударом опинилася зупинка — постраждали люди.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 15 квітня

Загинула жінка, яка під час атаки перебувала в кіоску. На підприємстві травмованих немає.

Кіоск у Запоріжжі після обстрілу 15 квітня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

ОНОВЛЕНО О 06:37: Іван Федоров повідомив, що обстріл стався близько п'ятої ранку. Жертвою атаки стала 74-річна продавчиня, яка працювала в кіоску.

Займання на автостоянці в Запоріжжі після ранкової атаки 15 квітня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Пожежі, які спалахнули внаслідок атаки, уже загасили.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляв, що ввечері 14 квітня росіяни обстріляли Черкаську Лозову на Харківщині. Постраждали дві людини. Зокрема, зазнала гострої реакції на стрес 74-річна жінка.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця писав, що вночі росіяни завдали дронових ударів по Черкасах. БпЛА впали на кількох локаціях. Постраждали щонайменше троє людей.