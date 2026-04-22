Атака БпЛА на Днепр: возникли пожары и есть разрушения

Последствия ударов БпЛА. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты утром 22 апреля нанесли удар беспилотниками по Днепру. В результате вражеской атаки в областном центре возникло сразу несколько пожаров.

Об этом написал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

С самого утра в регионе была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали жителей о серьезной угрозе применения баллистического вооружения и вражеских беспилотников. Вскоре после этого в городе раздались громкие взрывы.

Последствия обстрела Днепра 22 апреля

Сообщение начальника Днепропетровской ОВА об обстреле в "Telegram"

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа оперативно подтвердил факт удара по городу. Глава ОВА отметил, что из-за атаки возникли возгорания, однако конкретные локации из соображений безопасности пока не разглашаются.

Точная информация о масштабах разрушений инфраструктуры и типа примененного оружия пока устанавливается. По предварительным данным руководства области, среди гражданского населения обошлось без пострадавших и жертв.

Напомним, ранее Новини.LIVE писал, что из-за ночного удара россиян по Днепру 15 апреля зафиксировано попадание в административный объект. Пожар, возникший на месте происшествия, укрощают спасатели. К сожалению, не обошлось без жертв - один человек получил травмы.

Также, Новини.LIVE сообщал о трагической ночи в Днепре: из-за вражеской атаки 16 апреля погибли трое гражданских. Российские войска нанесли удары, которые сопровождались громкими взрывами и масштабными возгораниями в разных районах города.