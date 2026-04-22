Атака БпЛА на Дніпро: виникли пожежі та є руйнування

Атака БпЛА на Дніпро: виникли пожежі та є руйнування

Дата публікації: 22 квітня 2026 07:06
Наслідки ударів БпЛА. Фото: ДСНС

Російські окупанти зранку 22 квітня завдали удару безпілотниками по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі виникло одразу кілька пожеж.

Про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомляє Новини.LIVE.

З самого ранку в регіоні була оголошена масштабна повітряна тривога. Повітряні сили попереджали жителів про серйозну загрозу застосування балістичного озброєння та ворожих безпілотників. Невдовзі після цього в місті пролунали гучні вибухи.

Наслідки обстрілу Дніпра 22 квітня

Вибухи в Дніпрі, 22 квітня
Повідомлення начальника Дніпропетровської ОВА про обстріл у "Telegram"

Читайте також:
Обстріл Дніпра, 22 квітня
Повідомлення начальника Дніпропетровської ОВА про наслідки обстрілу у "Telegram"

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа оперативно підтвердив факт удару по місту. Очільник ОВА зазначив, що через атаку виникли займання, проте конкретні локації з міркувань безпеки поки не розголошуються.

Точна інформація щодо масштабів руйнувань інфраструктури та типу застосованої зброї наразі встановлюється. За попередніми даними керівництва області, серед цивільного населення обійшлося без постраждалих та жертв.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писав, що через нічний удар росіян по Дніпру 15 квітня зафіксовано влучання в адміністративний об'єкт. Пожежу, що виникла на місці події, приборкують рятувальники. На жаль, не обійшлося без жертв — одна людина отримала травми.

Також, Новини.LIVE повідомляв про трагічну ніч у Дніпрі: через ворожу атаку 16 квітня загинуло троє цивільних. Російські війська завдали ударів, які супроводжувалися гучними вибухами та масштабними займаннями в різних районах міста.

Тетяна Пономаренко - редактор стрічки новин
Автор:
Тетяна Пономаренко
