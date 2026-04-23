РФ завдала удару по Дніпру: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Термінова новина

Уночі в четвер, 23 квітня, росіяни атакувала Дніпро. У різних районах міста виникли пожежі. Зазнала пошкоджень житлова забудова.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Обстріл Дніпра вночі 23 квітня

Сталося влучання в багатоповерхівку — загорілися декілька квартир. Станом на 02:04 відомо про двох поранених унаслідок атаки. Крім будинку, горять магазин і автомобіль.

Новина доповнюється