РФ завдала удару по Дніпру: горить багатоповерхівка, є постраждалі
Дата публікації: 23 квітня 2026 02:11
Уночі в четвер, 23 квітня, росіяни атакувала Дніпро. У різних районах міста виникли пожежі. Зазнала пошкоджень житлова забудова.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Обстріл Дніпра вночі 23 квітня
Сталося влучання в багатоповерхівку — загорілися декілька квартир. Станом на 02:04 відомо про двох поранених унаслідок атаки. Крім будинку, горять магазин і автомобіль.
