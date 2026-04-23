Россияне атаковали Днепр: под удар попали жилые дома

Последствия атаки на Днепр. Фото: кадр из видео

В ночь на 23 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. По городу выпустили ударные дроны. В результате атаки повреждены жилые дома, некоторые квартиры полностью разрушены.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE в четверг, 23 апреля.

Один из жителей дома в Днепре рассказал, что в его квартире взрывной волной выбило окна. Кроме того, повреждена комната. На улице возле дома — сгоревшие машины и следы от пожара.

Автомобиль сгорел из-за обстрела Днепра. Фото: Новини.LIVE

По словам местной жительницы Анастасии, взрывы раздавались один за другим. В квартире женщины в результате атаки выбито окно.

"Были дома. Уже ложились отдыхать и услышали, что летит "шахед". И потом уже был взрыв. Мы быстро собрались с семьей, чтобы выбежать на улицу. Было очень страшно, много взрывов. Мы видели через окно уже что горит автомобиль", — рассказывает женщина.

Читайте также:

Выбитое окно в квартире. Фото: Новини.LIVE

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, под удар россиян попала многоэтажка в центре города. Там полностью уничтожены квартиры с девятого по шестой этажи.

"Сейчас в доме отключены вода, газ и свет. Как только позволят спасатели, начнем проводить техэкспертизу", — говорится в сообщении.

Сообщение мэра Днепра. Фото: скриншот

В целом зафиксированы повреждения на четырех локациях. Известно о по меньшей мере 13 домах, которые подверглись разрушениям. Разбито более полутысячи окон. В результате атаки погибли два человека. Еще одного человека до сих пор ищут.

Как сообщали Новини.LIVE, взрывы в Днепре прогремели ночью 23 апреля. Из-за обстрела произошли пожары в разных районах города. Российские дроны попали в многоэтажку.

