Росіяни атакували Дніпро: під удар потрапили житлові будинки

Наслідки атаки на Дніпро. Фото: кадр з відео

У ніч проти 23 квітня російські окупанти вчергове атакували Дніпро. По місту випустили ударні дрони. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, деякі квартири повністю зруйновані.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE у четвер, 23 квітня.

Наслідки атаки на Дніпро

Один із мешканців будинку у Дніпрі розповів, що у його квартирі вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджено кімнату. На вулиці біля будинку — згорілі автівки та сліди від пожежі.

Автомобіль згорів через обстріл Дніпра. Фото: Новини.LIVE

За словами місцевої мешканки Анастасії, вибухи лунали один за одним. У квартирі жінки внаслідок атаки вибито вікно.

"Були вдома. Вже лягали відпочивати і почули, що летить "шахед". І потім вже був вибух. Ми швидко зібралися з сім'єю, щоб вибігти на вулицю. Було дуже страшно, багато вибухів. Ми бачили через вікно вже що горить автомобіль", — розповідає жінка.

Вибите вікно у квартирі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, під удар росіян потрапила багатоповерхівка в центрі міста. Там повністю знищено квартири з дев'ятого по шостий поверхи.

"Зараз в будинку відімкнено воду, газ та світло. Щойно дозволять рятувальники, почнемо проводити техекспертизу", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення мера Дніпра. Фото: скриншот

Загалом зафіксовано пошкодження на чотирьох локаціях. Відомо про щонайменше 13 будинків, які зазнали руйнувань. Потрощено понад пів тисячі вікон. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще одну людину досі шукають.

Як повідомляли Новини.LIVE, вибухи в Дніпрі пролунали вночі 23 квітня. Через обстріл сталися пожежі у різних районах міста. Російські дрони влучили у багатоповерхівку.

Також ми писали про те, що напередодні, 22 квітня, окупанти також вдарили по Дніпру безпілотниками. Через ворожу атаку в обласному центрі виникло одразу кілька пожеж.