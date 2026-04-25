Росія запустила по Україні крилаті ракети: де загроза ударів

Росія запустила по Україні крилаті ракети: де загроза ударів

Дата публікації: 25 квітня 2026 03:53
Росія запустила по Україні крилаті ракети: де загроза ударів
Бомбардувальник Ту-95МС Фото: росЗМІ

Російські окупанти в ніч проти 25 квітня запустили по Україні крилаті ракети. Попередньо, перші ворожі цілі вже над Україною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ракетна атака на Україну в ніч проти 25 квітня

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни цієї ночі підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Після цього приблизно о 02:39 ворог здійснив пуски крилатих ракет.

Наразі стало відомо, що перші групи крилатих ракет вже над Україною. Вони залетіли через Херсонську область та рухалися на Миколаївську. Також одна з крилатих ракет тримала курс на Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Ще пізніше стало відомо, що ракети з Миколаївської та Дніпропетровської областей рухаються у напрямку Кіровоградської області. Зокрема на Кропивницький.

Публікаї Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 03:53 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, росіяни цієї ночі завдали ударів по Дніпру та Харкову. Ворог бив дронами та балістичними ракетами, внаслідок чого у містах пошкоджені будинки.

Також ми писали, що 24 квітня у Центрі протидії дезінформації попередили, що ворог готовий до чергової комбінованої атаки по Україні.

війна в Україні крилаті ракети Ту-95
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
