Росія запустила по Україні крилаті ракети: де загроза ударів
Російські окупанти в ніч проти 25 квітня запустили по Україні крилаті ракети. Попередньо, перші ворожі цілі вже над Україною.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Ракетна атака на Україну в ніч проти 25 квітня
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни цієї ночі підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Після цього приблизно о 02:39 ворог здійснив пуски крилатих ракет.
Наразі стало відомо, що перші групи крилатих ракет вже над Україною. Вони залетіли через Херсонську область та рухалися на Миколаївську. Також одна з крилатих ракет тримала курс на Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Ще пізніше стало відомо, що ракети з Миколаївської та Дніпропетровської областей рухаються у напрямку Кіровоградської області. Зокрема на Кропивницький.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:53 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляло Новини.LIVE, росіяни цієї ночі завдали ударів по Дніпру та Харкову. Ворог бив дронами та балістичними ракетами, внаслідок чого у містах пошкоджені будинки.
Також ми писали, що 24 квітня у Центрі протидії дезінформації попередили, що ворог готовий до чергової комбінованої атаки по Україні.