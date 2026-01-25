Відео
Головна Новини дня Скільки ракет "Орєшнік" у Росії — дані розвідки України

Скільки ракет "Орєшнік" у Росії — дані розвідки України

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 05:17
Скільки ракет "Орєшнік" може виготовити РФ за рік — розвідка України дала відповідь
Запуск ракети "Орєшнік". Ілюстративне фото: росЗМІ

На озброєнні російської армії перебуває не більше 3–4 ракет типу "Орєшнік". Кремль планує запустити їх у серійне виробництво лише у 2026 році, розраховуючи виготовляти по п’ять одиниць на рік.

Про це офіційно заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олег Луговський, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також:

Зброя для залякування - які реальні можливості російського "Орєшніка"

Ця ракета — інструмент політики і вона не має воєнної ваги, сказав Луговський. Путін використовує її, щоб лякати європейських лідерів, а бойова ефективність розробки залишається під великим питанням.

Технології в основі ракети застаріли, стверджує перший заступник голови СЗР. Росія використовує напрацювання минулого століття. Жодного "технологічного прориву" насправді не сталося. Російський ВПК видає старі схеми за нове озброєння.

Українська розвідка працює з партнерами і СЗР постійно обмінюється інформацією з іноземними спецслужбами, зазначив військовий. Це допомагає викривати маніпуляції Кремля.

Москва та Мінськ намагаються штучно завищити показники свого озброєння й активно поширюють дезінформацію. Проте офіційні дані розвідки малюють зовсім іншу картину. Реальна загроза значно менша, ніж намагається показати агресор.

Раніше стало відомо про заяву генсека НАТО Рютте щодо удару "Орєшніка" по Львівщині. Очільник НАТО вважає, що Кремль зробив це для того, щоб Альянс послабив допомогу Україні.  

А на думку військового оглядача Василя Пехньо, Кремль вдруге запустив "Орєшнік" суто для залякування. Про ефективність не йдеться.

росія розвідка Служба зовнішньої розвідки ракета війна в Україні Орєшнік
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
