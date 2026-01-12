Відео
Головна Новини дня Рютте пояснив, навіщо Росія вдарила "Орєшніком" по Україні

Рютте пояснив, навіщо Росія вдарила "Орєшніком" по Україні

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 18:11
Росія вдарила "Орєшніком" по Львову — Рютте пояснив, навіщо
Марк Рютте. Фото ілюстративне: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вказав, навіщо РФ била "Орєшніком" по Львову. Кремль зробив це для того, щоб Альянс послабив допомогу Україні 

Про це  повідомляє la Repubblica.

Читайте також:

Що заявив Рютте

"Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не піддамося залякуванню", — заявив Марк Рютте на прес-конференції разом із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. 

Генсек Альянсу вказав на те, що "жорстока агресивна" війна Росії проти України досі триває — і лише минулого тижня Москва використала ракету "Орешник" проти Львова. Також Росія продовжує атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру. 

"Оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, ваша підтримка та підтримка всіх союзників НАТО важливіша, ніж будь-коли. Безпека України — це наша безпека", — додав він.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в Альянсі немає повного консенсусу щодо членства України. Є країни, які виступають проти.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський зустрівся із Марком Рютте. Вони узгодили позиції перед зустрічами у Флориді з американською стороною.

