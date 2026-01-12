Росія вдарила "Орєшніком" по Львову — Рютте пояснив, навіщо

Марк Рютте. Фото ілюстративне: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вказав, навіщо РФ била "Орєшніком" по Львову. Кремль зробив це для того, щоб Альянс послабив допомогу Україні

Про це повідомляє la Repubblica.

Що заявив Рютте

"Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не піддамося залякуванню", — заявив Марк Рютте на прес-конференції разом із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Генсек Альянсу вказав на те, що "жорстока агресивна" війна Росії проти України досі триває — і лише минулого тижня Москва використала ракету "Орешник" проти Львова. Також Росія продовжує атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

"Оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, ваша підтримка та підтримка всіх союзників НАТО важливіша, ніж будь-коли. Безпека України — це наша безпека", — додав він.

