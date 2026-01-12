Россия ударила "Орешником" по Львову — Рютте объяснил, зачем

Марк Рютте. Фото иллюстративное: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал, зачем РФ била "Орешником" по Львову. Кремль сделал это для того, чтобы Альянс ослабил помощь Украине.

Об этом сообщает la Repubblica.

Что заявил Рютте

"Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не поддадимся запугиванию", — заявил Марк Рютте на пресс-конференции вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Генсек Альянса указал на то, что "жестокая агрессивная" война России против Украины до сих пор продолжается — и только на прошлой неделе Москва использовала ракету "Орешник" против Львова. Также Россия продолжает атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

"Поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, ваша поддержка и поддержка всех союзников НАТО важнее, чем когда-либо. Безопасность Украины — это наша безопасность", — добавил он.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Альянсе нет полного консенсуса относительно членства Украины. Есть страны, которые выступают против.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте. Они согласовали позиции перед встречами во Флориде с американской стороной.