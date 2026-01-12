Видео
Рютте объяснил, зачем Россия ударила "Орешником" по Украине

Рютте объяснил, зачем Россия ударила "Орешником" по Украине

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 18:11
Россия ударила "Орешником" по Львову — Рютте объяснил, зачем
Марк Рютте. Фото иллюстративное: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал, зачем РФ била "Орешником" по Львову. Кремль сделал это для того, чтобы Альянс ослабил помощь Украине.

Об этом сообщает la Repubblica.

Читайте также:

Что заявил Рютте

"Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не поддадимся запугиванию", — заявил Марк Рютте на пресс-конференции вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Генсек Альянса указал на то, что "жестокая агрессивная" война России против Украины до сих пор продолжается — и только на прошлой неделе Москва использовала ракету "Орешник" против Львова. Также Россия продолжает атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

"Поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, ваша поддержка и поддержка всех союзников НАТО важнее, чем когда-либо. Безопасность Украины — это наша безопасность", — добавил он.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Альянсе нет полного консенсуса относительно членства Украины. Есть страны, которые выступают против.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте. Они согласовали позиции перед встречами во Флориде с американской стороной.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
