Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський та Рютте провели розмову перед зустрічами у Флориді

Зеленський та Рютте провели розмову перед зустрічами у Флориді

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:59
Зеленський обговорив спільну роботу з Рютте — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі ЗСУ у п'ятницю, 26 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Флорида: мирний план

Зеленський та Рютте скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді. Вони обговорили спільну роботу України та ЄС для формування гарантій безпеки та напрацюванні узгоджених європейських позицій.

"Ми маємо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. І будемо працювати надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше", — зазначив Зеленський 

Президент також поінформував Рютте про обставини нещодавніх перемовин із представниками президента США Дональда Трампа та про ключові аспекти процесу. 

Нагадаємо, що Рютте заявив, що Росія буде чинити тиск на Європу, коли Китай почне напад на Тайвань. 

Раніше ми також інформували, що кілька країн ЄС готові відправити свої війська в Україну, якщо російський диктатор Володимир Путін порушить потенційну мирну угоду.

Володимир Зеленський Марк Рютте Флорида мирний план мирні переговори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації