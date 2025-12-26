Зеленський обговорив спільну роботу з Рютте — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі ЗСУ у п'ятницю, 26 грудня.

Флорида: мирний план

Зеленський та Рютте скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді. Вони обговорили спільну роботу України та ЄС для формування гарантій безпеки та напрацюванні узгоджених європейських позицій.

"Ми маємо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. І будемо працювати надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше", — зазначив Зеленський

Президент також поінформував Рютте про обставини нещодавніх перемовин із представниками президента США Дональда Трампа та про ключові аспекти процесу.

Нагадаємо, що Рютте заявив, що Росія буде чинити тиск на Європу, коли Китай почне напад на Тайвань.

Раніше ми також інформували, що кілька країн ЄС готові відправити свої війська в Україну, якщо російський диктатор Володимир Путін порушить потенційну мирну угоду.