Запуск ракеты "Орешник".

На вооружении российской армии находится не более 3-4 ракет типа "Орешник". Кремль планирует запустить их в серийное производство только в 2026 году, рассчитывая изготавливать по пять единиц в год.

Об этом официально заявил первый заместитель председателя Службы внешней разведки (СВР) Олег Луговский, сообщает "Укринформ".

Эта ракета — инструмент политики и она не имеет военного веса, сказал Луговский. Путин использует ее, чтобы пугать европейских лидеров, а боевая эффективность разработки остается под большим вопросом.

Технологии в основе ракеты устарели, утверждает первый замглавы СВР. Россия использует наработки прошлого века. Никакого "технологического прорыва" на самом деле не произошло. Российский ВПК выдает старые схемы за новое вооружение.

Украинская разведка работает с партнерами и СВР постоянно обменивается информацией с иностранными спецслужбами, отметил военный. Это помогает разоблачать манипуляции Кремля.

Москва и Минск пытаются искусственно завысить показатели своего вооружения и активно распространяют дезинформацию. Однако официальные данные разведки рисуют совсем другую картину. Реальная угроза значительно меньше, чем пытается показать агрессор.

Ранее стало известно о заявлении генсека НАТО Рютте относительно удара "Орешника" по Львовской области. Глава НАТО считает, что Кремль сделал это для того, чтобы Альянс ослабил помощь Украине.

А по мнению военного обозревателя Василия Пехньо, Кремль во второй раз запустил "Орешник" чисто для запугивания. Об эффективности речь не идет.