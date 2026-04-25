У Дніпрі через удари РФ зруйновані будинки та постраждали люди: фото

У Дніпрі через удари РФ зруйновані будинки та постраждали люди: фото

Дата публікації: 25 квітня 2026 06:47
У Дніпрі через удари РФ зруйновані будинки та постраждали люди: фото
Зруйнований будинок та авто у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни в ніч проти 25 квітня масовано атакували Дніпро дронами та ракетами. У місті внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, зросла кількість постраждалих, а деякі люди не виходять на зв'язок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Наслідки обстрілу Дніпра

Зауважимо, що цієї ночі на Дніпро цілими групами летіли ударні безпілотники росіян. Вже приблизно о 03:30 по місту були завдані удари балістичними ракетами.

Станом на ранок глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram написав, що відомо про наступне:

"Уже шестеро  поранених  внаслідок масованої атаки росіян на Дніпро. У місті пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин", — йдеться у повідомленні о 06:02.

Проте через хвилин 40 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 14. Серед них — 9-річний хлопчик. Наразі госпіталізовані 8 людей.

Пост Дніпропетровської ОВА про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

До речі, вночі Олександр Ганжа інформував, що після ударів РФ у Дніпрі був частково зруйнований 4-поверховий будинок.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов теж зробив зранку пост у Telegram, де заявив, що після атаки декілька людей не виходять на зв'язок.

Наслідки удару РФ по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Як повідомляло Новини.LIVE, окрім Дніпра, під удар дронів та балістики потрапив також Харків. У місті зафіксовано влучання у кількох районах і відомо, що знищена одна з зупинок громадського транспорту та пошкоджено газогін.

Також ми писали, що росіяни вночі піднімали у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Згодом ворог запустив по Україні крилаті ракети, які ближче під ранок вже фіксувалися у повітряному просторі нашої країни.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
