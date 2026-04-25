Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Днепр под атакой России более 10 часов: зафиксирован удар по АЗС

Днепр под атакой России более 10 часов: зафиксирован удар по АЗС

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 08:23
Разбор завалов в Днепре 25 апреля. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в субботу, 25 апреля, более 10 часов атакуют Днепр. В частности, зафиксирован удар по автозаправочной станции, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Массированный обстрел Днепра 25 апреля

"Более 10 часов враг атакует Днепр. Нанес удар и по АЗС. Там загорелся пожар. Горят и три грузовика", — рассказал Ганжа.

Російський обстріл Дніпра 25 квітня
Масштабное задымление после российской атаки 25 апреля. Фото: Днепропетровская ОВА

По его словам, сейчас информация о раненых уточняется.

Пост Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский городской совет, в ночь на 25 апреля российские оккупанты массированно атаковали Днепр. Враг бил по городу дронами и ракетами.

Читайте также:

По данным мониторингового канала, этой ночью захватчики били по украинским городам ракетами "Искандер-М", "Искандер-К" и Х-101, а также дронами "Герань-2", "Герань-4", "Гербера" и "Молния".

Известно, что российские оккупанты ранили 18 человек в Днепре. Сейчас 11 пострадавших находятся в больницах, среди которых 26-летняя женщина в тяжелом состоянии.

война Днепр обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации