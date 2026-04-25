Днепр под атакой России более 10 часов: зафиксирован удар по АЗС

Разбор завалов в Днепре 25 апреля.

Российские оккупанты в субботу, 25 апреля, более 10 часов атакуют Днепр. В частности, зафиксирован удар по автозаправочной станции, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Массированный обстрел Днепра 25 апреля

"Более 10 часов враг атакует Днепр. Нанес удар и по АЗС. Там загорелся пожар. Горят и три грузовика", — рассказал Ганжа.

Масштабное задымление после российской атаки 25 апреля.

По его словам, сейчас информация о раненых уточняется.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский городской совет, в ночь на 25 апреля российские оккупанты массированно атаковали Днепр. Враг бил по городу дронами и ракетами.

Читайте также:

По данным мониторингового канала, этой ночью захватчики били по украинским городам ракетами "Искандер-М", "Искандер-К" и Х-101, а также дронами "Герань-2", "Герань-4", "Гербера" и "Молния".

Известно, что российские оккупанты ранили 18 человек в Днепре. Сейчас 11 пострадавших находятся в больницах, среди которых 26-летняя женщина в тяжелом состоянии.