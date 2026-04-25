Головна Новини дня Дніпро під атакою Росії понад 10 годин: зафіксовано удар по АЗС

Дніпро під атакою Росії понад 10 годин: зафіксовано удар по АЗС

Дата публікації: 25 квітня 2026 08:23
Дніпро під атакою Росії понад 10 годин: зафіксовано удар по АЗС
Розбір завалів у Дніпрі 25 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у суботу, 25 квітня, понад 10 годин атакують Дніпро. Зокрема, зафіксовано удар по автозаправній станції, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Масований обстріл Дніпра 25 квітня

"Понад 10 годин ворог атакує Дніпро. Завдав удару і по АЗС. Там зайнялася пожежа. Горять і три вантажівки", — розповів Ганжа.

Російський обстріл Дніпра 25 квітня
Масштабне задимлення після російської атаки 25 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

За його словами, наразі інформація про поранених уточнюється.

Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпровську міську раду, у ніч проти 25 квітня російські окупанти масовано атакували Дніпро. Ворог бив по місту дронами та ракетами.

За даними моніторингового каналу, цієї ночі загарбники били по українських містах ракетами "Іскандер-М", "Іскандер-К" та Х-101, а також дронами "Герань-2", "Герань-4", "Гербера" та "Молнія".

Наразі відомо, що російські окупанти поранили 18 людей у Дніпрі. Наразі 11 постраждалих перебувають у лікарнях, серед яких 26-річна жінка у важкому стані.

війна Дніпро обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
